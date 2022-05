17.05.2022 h 18:49 commenti

Calamita sul contatore dell'Enel per pagare meno, dopo 5 anni assolta la donna accusata di furto

Il contratto era stato fatto a suo nome ma non da lei: l'avvocato difensore ha dimostrato che la firma sul documento non era quella della sua assistita. La somma sottratta illecitamente è di 11mila euro

Era accusata di aver rubato energia elettrica attraverso uno di quei sistemi che consentono di usufruire del contatore con la certezza di ricevere una bolletta assai più leggera o, come nel caso in questione, di non riceverla affatto. Un furto da 11mila euro per il quale una donna cinese è finita sotto processo e ieri, a cinque anni di distanza dalla denuncia, è stata assolta dal giudice del tribunale di Prato. La tesi del suo avvocato, Massimo Mariotti, ha convinto anche il pubblico ministero che, al termine del dibattimento, ha chiesto l'assoluzione.La donna finì nei guai dopo la denuncia dell'Enel: i tecnici, scoperto che al contatore era stata apposta una calamita allo scopo di falsare i consumi, avevano redatto un verbale con l'intestatario del contatore che però, nell'occasione del sopralluogo, non era stato identificato. Il contatore, collocato in vicolo Corte Vecchia, risultava intestato alla donna tramite un contratto fatto sì a suo nome ma del quale lei non era a conoscenza. In aula, è stata mostrata la firma vergata sulla documentazione dell'Enel ma l'imputata l'ha disconosciuta ed è stata creduta. “Quel contratto – ha spiegato l'avvocato – è stato sottoscritto evidentemente da qualcuno che ha usato l'identità e i documenti della mia assistita”. Non è stato possibile risalire agli autori del furto che però c'è stato: per mesi il contatore ha continuato a girare a rallentatore grazie al marchingegno e a segnare consumi ben più bassi di quelli reali.