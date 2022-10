10.10.2022 h 15:57 commenti

Cala nuovamente la produzione del miele, diminuzione del 60% a causa della siccità

Gli apicoltori della val di Bisenzio non hanno fatto in tempo a godersi il raccolto dei mesi di aprile e maggio, con cifre record, per dover fare subito i conti con un brusco stop

Una stagione primaverile di abbondanza, dopo un anno horribilis, ma un'estate e un autunno con una produzione limitata dovuta alla siccità.Gli apicoltori della val di Bisenzio non hanno fatto in tempo a godersi il raccolto dei mesi di aprile e maggio,con cifre record, per dover fare subito i conti con un calo di produzione del 60% a cui si aggiunge il caro carburanti, costo che incide sui viaggi degli apicoltori per spostare le arnie."Le vendite dei mieli di acacia e in generale quelli estivi- ha spiegato Paolo Betti Presidente di Arpat Prato , sono andate bene. Una boccata d'ossigeno dopo un anno terribile come il 2020 fortemente compromesso dalle gelate. Ora oltre a una diminuzione della produzione ci si aggiunge anche il problema del rincaro della benzina e quello del vetro dei barattoli. Per ora i prezzi non sono stati aumentati e sono stati completamente assorbiti dai produttori". In val di Bisenzio sono una decina le aziende agricole specializzate nella produzione del miele, a cui si aggiungono alcuni agriturismi e tantissimi hobbisti. "In occasione del concorso per il miglior miele all' interno della manifestazione Vernio dolce Vernio, - continua Betti - abbiamo voluto aggiungere oltre alla giuria scientifica anche una composta dai consumatori, proprio con l'obiettivo di capire i gusti dei nostri clienti".Un'educazione al gusto, ma anche alla qualità che negli anni è andata crescendo "Da quasi vent'anni con Vernio Dolce Vernio - ha sottolineato il sindaco Giovanni Morganti - abbiamo sostenuto gli apicoltori che hanno fatto un grande lavoro di informazione: siamo stati tra i primi a mettere in guardia i consumatori dall' uso dei pesticidi e a avvicinare i consumatori al variegato mondo del miele".