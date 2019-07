31.07.2019 h 15:10 commenti

Cala il numero dei furti a Prato, solo quelli in casa sono aumentati

Bilancio dei carabinieri. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati denunciati 527 furti in casa a fronte dei 471 dello stesso periodo del 2018. Una piaga che resiste in un panorama di numeri in calo: meno furti nei negozi, meno auto e moto rubate, meno scippi. Intanto a luglio registrato il record di arresti: 36

Meno furti nei negozi, meno furti di veicoli e meno scippi ma, di contro, più furti in abitazione. E' il bilancio dei primi sei mesi del 2019 fatto oggi, mercoledì 31 luglio, dal comando provinciale dei carabinieri di Prato. In un panorama di numeri in calo – il complessivo dei furti denunciati ammonta a 2.607, 350 in meno dello stesso periodo dello scorso anno – resiste il segno più per i furti in appartamento che sono passati da 471 a 527 con un incremento del 12 per cento. Una piaga difficile da curare anche con l'aumento dei controlli sul territorio. I carabinieri, già da gennaio, hanno rivisto la loro organizzazione e sono riusciti ad incrementare la media di servizi giornalieri portandola da 16 a 21. Questo ha consentito di intervenire di più e meglio tanto che dall'inizio dell'anno si contano 196 arresti con un trend in costante aumento visto che a luglio le persone finite in manette sono state 36, praticamente un record; tra queste, 11 spacciatori a cui, complessivamente, sono stati sequestrati 700 grammi di droga e tremila euro. E sempre a luglio, sono da mettere in conto anche 83 denunce: più di due al giorno.

Tornando ai furti, si segnala una diminuzione del 45 per cento dei furti con destrezza, del 15 per cento sulle auto in sosta, dell'8 per cento negli esercizi commerciali, del 4 per cento degli scippi. In considerevole calo i furti di auto e moto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus