22.12.2020 h 13:27 commenti

Caffè Leonardo di nuovo nel mirino, seconda spaccata nel giro di dieci giorni

I ladri sono entrati per la seconda volta nel bar di via Rimini e hanno rubato panettoni e alcune bottiglie di champagne. Il titolare: "Non possiamo più continuare in queste condizioni. Qui è terra di nessuno"

Ancora un furto con spaccata al caffè Leonardo di via Rimini. La scorsa notte,verso le 2, è scattato l’allarme dopo che due ladri hanno rotto la vetrata della porta d’ingresso e hanno rubato alcuni panettoni e delle bottiglie di champagne. All’arrivo dei proprietari e di una volante della polizia i ladri erano già scappati.

“Non è possibile andare avanti così- ha commentato il titolare Claudio Bini – a distanza di dieci giorni è il secondo furto che subiamo.Ora dovremo organizzare un servizio di vigilanza privataperchè qui è terra di nessuno”.

Secondo una prima ricostruzione i due ladri, ripresi dalle telecamere interne del bar hanno utilizzato una spranga di ferro per rompere il vetro della porta d’ingresso e poi si sono diretti verso il bancone da dove hanno prelevato le bottiglie e i panettoni.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus