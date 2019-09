04.09.2019 h 18:08 commenti

Cafaggio rievoca la prima messa 'beat', 50 anni dopo protagonista la stessa band

Appuntamento domenica alle 11 in parrocchia per ricordare l'evento del 1969 voluto dall'allora parroco don Sergio Pieri per avvicinare i giovani alla chiesa

Ricordata a Prato la prima messa accompagnata da musica e canti 'beat': successe nel 1969 e fece scalpore in tutta Italia quando la parrocchia di Cafaggio ospitò una messa mai celebrata prima, con chitarre, percussioni e canti secondo lo stile che a cominciare dall’Inghilterra si era diffuso nel mondo.

Ora la diocesi fa sapere che domenica 8 settembre, sempre alla chiesa di Cafaggio, quella messa sarà rievocata da tre dei cinque protagonisti di allora: il cantante Marco Becagli, il chitarrista Roberto Bettazzi e il batterista Andrea Spagnesi.

L'evento ebbe eco nazionale. La messa 'beat' fu avallata dal parroco dell'epoca, don Sergio Pieri che informò solo in extremis il vescovo Fiordelli, e consentì a una band di diciottenni di rompere gli schemi dell'accompagnamento in chiesa praticato fin ad allora. Le gerarchie ecclesiastiche tollerarono e ne parlò perfino la 'Settimana Incom', il cinegiornale. La messa beat intendeva, in sostanza, accostare sacre scritture e musica profana, ridestando l’interesse e la partecipazione dei più giovani, come voleva don Sergio Pieri, ma anche rendendo più vivo e gioioso, al contempo a portata di mano, l’accompagnamento della messa.

Domenica prossima l'evento sarà ricordato per celebrare il mezzo secolo da quella data rivoluzionaria: appuntamento alle 11 in punto. Accompagnati dal coro parrocchiale si esibiranno i protagonisti di allora, con l’eccezione di coloro, fra i quali di recente Giuseppe Campanale, che purtroppo sono scomparsi.

Marco Becagli sarà la voce e sarà di nuovo insieme a Roberto Bettazzi alla chittarra e Andrea Spagnesi alla batteria. Come per il quarantesimo anniversario, si esibirà insieme a loro anche Riccardo Petrelli al basso. Il parroco attuale, don Andrea Dolba ha accettato di buon grado di ripetere nuovamente l’esperimento di 50 anni fa. "Non è un concerto – tiene a precisare il sacerdote – ma una animazione liturgica che serve a creare un certo clima e a rendere più bella la celebrazione". Una curiosità: anche don Andrea, originario della Polonia, nel 1979 quando aveva 15 anni suonò nella sua parrocchia le musiche della Messa Beat.

Con la celebrazione della Messa Beat questa domenica inizia a Cafaggio la tradizionale festa della parrocchia quest’anno dedicata agli anni Sessanta. Fino a sabato 14 settembre ogni sera al circolo Mcl apertura di stand gastronomici e pizzeria. Dalle 21 sono previste animazioni musicali e iniziative benefiche. Da segnalare l’ottava edizione di Corri per l’Africa, corsa podistica aperta a tutti martedì 10; la sfilata di moda anni ‘60/’70 in tema beat mercoledì 11. "Vi aspettiamo sabato 14 settembre per il gran finale con il Cafaggio Beat Festival, serata dedicata a Woodstock con musica, vestiti e balli a tema", dice il presidente del circolo Maurizio Magni.