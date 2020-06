17.06.2020 h 18:39 commenti

Caduta rovinosa dallo scooter: 29enne soccorso da Pegaso e trasportato a Careggi

L'incidente è accaduto nel pomeriggio in via Argine dell'Ombrone a Case Coveri. Il giovane ha picchiato forte la schiena. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente

Ha perso il controllo dello scooter ed è caduto rovinosamente a terra, picchiando forte la schiena. E' intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso, poco dopo le 16.20 di oggi, 17 giugno, per soccorrere un 29enne italiano, rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Argine dell'Ombrone a Case Coveri. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Il 118 ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia e i sanitari, visto che il giovane lamentava dolori forti alla schiena, hanno ritenuto di trasferirlo direttamente a Careggi, facendo intervenire Pegaso. Il trasferimento è avvenuto in codice giallo e, per fortuna, lo scooterista non sembra in pericolo.

Edizioni locali collegate: Prato

