30.03.2019 h 18:06 commenti

Cadono dalla moto a Pienza: gravissima una donna, ferito anche il suo compagno pratese

L'incidente è successo intorno a mezzogiorno, coinvolta una coppia di giovani: lei soccorsa con Pegaso e portata a Careggi, lui all'ospedale Le Scotte

Una donna di origini americane ma residente a Siena è in gravissime condizioni in seguito alla caduta da una moto, mentre il suo compagno, pratese, è ricoverato in ospedale con politraumi subiti nello stesso incidente. Entrambi hanno 28 anni e stavano facendo una gita.

L'incidente è successo intorno a mezzogiorno sulla provinciale 146 nei pressi di Pienza, in provincia di Siena. Per cause in corso di accertamento l'uomo, che è residente a Prato, ha perso il controllo della moto, che è scivolata sull'asfalto sbalzando i due giovani a terra. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri di Montepulciano. La donna, per le gravi condizioni, è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all'ospedale di Careggi mentre l'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale Le Scotte di Siena.