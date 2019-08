25.08.2019 h 11:52 commenti

Cade una tegola dal tetto della chiesa di San Francesco, intervengono i vigili del fuoco

Si è staccata dal lato della chiesa che si affaccia su via San Bonaventura, la Municipale ha transennato e messo in sicurezza l'area sottostante il tetto. Nessun pericolo per la struttura

Paura, questa mattina 25 agosto, per la caduta di una tegola dal tetto della chiesa di San Francesco, lato via San Bonaventura.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare lo stato del tetto e una pattuglia della Municipale per transennare l'area sottostante per impedire il passaggio ai pedoni.Non ci son pericoli per la chiesa dove, infatti, si è svolta regolarmente la messa, unica accortezza è stata chiusa la porta laterale per evitare che i fedeli uscissero esattamente in concomitanza con la porzione di tetto da cui si è staccata la tegola.