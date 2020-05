17.05.2020 h 13:24 commenti

Cade tegola da una palazzina in via Garibaldi e colpisce un passante

E' successo stamani nel tratto subito prima di piazza Mercatale. Ferito alla spalla un uomo di 74 anni che è stato portato al pronto soccorso

In via Garibaldi è intervenuta anche la polizia municipale. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona, operando con l'autoscala.

Stava camminando in via Garibaldi quando, giunto quasi in piazza Mercatale, è stato colpito da una tegola caduta dal palazzo che si trova davanti alla gioielleria Cassetti. E' successo stamani, 17 maggio, verso le 11.30. La vittima, un uomo di 74 anni, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza della Croce d'Oro e portato in ospedale. Per fortuna non ha riportato ferite gravi e i sanitari del pronto soccorso lo hanno trattato in codice verde per una forte contusione alla spalla. Per fortuna la tegola non lo ha colpito in testa.