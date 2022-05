17.05.2022 h 11:15 commenti

Cade nella scarpata mentre cammina nel bosco: complessa operazione di salvataggio

E' successo nella serata di ieri vicino a La Briglia, l'allarme dato dai residenti che hanno sentito i lamenti dell'uomo. Intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino

E' stata necessaria una complessa manovra di salvataggio per recuperare un uomo che, nella serata di ieri 16 maggio, era finito in una scarpata che costeggia la pista ciclabile in località Meretto a La Briglia, nel comune di Vaiano. L'uomo, un 66enne, si trovava nella boscaglia al di sopra della pista. Ancora non è chiaro come sia potuto arrivare fin lì. Ai primi soccorritori ha detto di aver preso un sentiero nel bosco e poi di essere scivolato.

L'allarme è scattato verso le 21.40, quando alcuni residenti hanno sentito dei lamenti provenire dalla boscaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, quelli del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviali) e i tecnici del Soccorso Alpino. Proprio uno di loro si è calato dall'alto fino al punto dove si trovava il 66enne, apparso disidratato e in stato confusionale ma senza nessuna ferita. Insieme a un vigile del fuoco, il soccorritore ha imbracato l'uomo che poi è stato issato fino a un punto sicuro da dove, con la barella toboga, è stato portato all'ambulanza. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno a mezzanotte.