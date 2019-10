24.10.2019 h 12:05 commenti

Cade nella notte dalla moto mentre percorre la sr 325: grave un 52enne

Il motociclista è stato soccorso in codice rosso e portato al Santo Stefano. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio per Gamberame

Ha perso il controllo della sua moto ed è caduto a terra, riportando gravi ferite. E' successo poco prima dell'1.15 di stanotte, 24 ottobre, sulla sr 325, all'altezza del bivio per Gamberame. La vittima è un motociclista di 52 anni, soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale di Prato. Dai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri, sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, anche se al momento non sono chiare le cause che hanno provocato lo sbandamento e la conseguente caduta. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

