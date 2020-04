17.04.2020 h 18:42 commenti

Cade nell'Ombrone mentre cammina sull'argine e annega

Tragedia nel pomeriggio di oggi in località Ficarello a Seano. Il marito ha cercato di salvarla ma non è riuscito ad afferrarla



E' scivolata nell'Ombrone mentre stava facendo una passeggiata in compagnia del marito lungo l'argine ed è sparita tra le acque del fiume. E' morta così, nel pomeriggio di oggi 17 aprile, una donna cinese di 65 anni. A ritrovare il corpo, dopo drammatiche ricerche, sono stati i vigili del fuoco intervenuti con i sommozzatori del Nucleo Saf, l'elicottero e anche il drone.

E' successo in località Ficarello a Seano intorno alle 17. Il marito della donna, suo coetaneo, si è tuffato in acqua ma non è riuscito ad afferrarla prima che la corrente la trascinasse via. L'uomo è stato poi soccorso in codice giallo e portato in ospedale dall'ambulanza della Misericordia. Non è grave.