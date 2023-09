17.09.2023 h 14:22 commenti

Cade nel lago mentre si allena e non riemerge più: trovato il corpo del canoista

L'uomo aveva 43 anni e abitava a Poggio a Caiano. La tragedia ieri mattina nel lago Borgioli nella zona dei Renai di Signa, uno specchio d'acqua spesso utilizzato per le prove di Dragon Boat

Abitava a Poggio a Caiano il 43enne caduto ieri nel lago Borgioli, vicino ai Renai di Signa, e non più riemerso. Il corpo dell'uomo, che aveva 43 anni ed era di nazionalità cinese, è stato individuato e recuperato oggi 17 settembre, senza vita, dai sommozzatori dei vigili del fuoco che avevano effettuato anche la scansione del fondo del lago da un'imbarcazione con il Didson, uno strumento che permette di individuare target, che vengono successivamente verificati con l'immersione.

Il 43enne, ieri mattina sabato 16 settembre, si stava allenando in canoa insieme ad altri compagni quando era caduto dal'imbarcazione. A quanto pare non sapeva nuotare. Immediato l'allarme con la macchina dei soccorsi che si è messa subito in moto.

Il lago dove è successa la tragedia è di proprietà privata è viene spesso utilizzato per gli allenamenti e per le gare dei Dragon Boat, uno sport di origine cinese. L'ipotesi è che il 43enne si stesse proprio allenando in vista di una gara di Dragon Boat quando è caduto nel lago.