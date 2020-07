29.07.2020 h 22:52 commenti

Cade nel greto della Bardena e i suoi cani attaccano i soccorritori: gravi 66enne e la dottoressa del 118

Sia l'uomo sia il medico sono stati portati in codice rosso al Santo Stefano. I due animali impedivano a chiunque di avvinarsi all'infortunato. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale

E' rimasto gravemente ferito cadendo sul greto in secca della Bardena lungo via Pistoiese, in zona Maliseti, ma i soccorsi si sono rivelati molto difficili a causa dei due cani che erano con l'uomo e che si sono scagliati contro i vigili del fuoco e i sanitari, ferendo gravemente una dottoressa di 51 anni del 118.

E' successo poco prima delle 20 di oggi, 29 luglio. L'uomo, un 66enne, è stato poi soccorso in codice rosso e trasferito al Santo Stefano. Stessa gravità di codice anche per il medico. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Montemurlo e la polizia municipale. Come detto, le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficoltose a causa della presenza di due cani, di proprietà dell'infortunato, che non permettevano ai soccorritori di avvicinarsi.