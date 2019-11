04.11.2019 h 08:39 commenti

Cade nel fiume dopo aver perso il controllo dell'auto, anziano salvato da carabinieri e vigili del fuoco

È successo ieri notte a Sasseta nel comune di Vernio. Per liberare l'ottantenne dall'abitacolo e portarlo a riva in sicurezza è stato necessario l'intervento del nucleo Saf

È stata forse una manovra sbagliata la causa della terribile caduta nel fiume di un anziano automobilista ieri sera, 3 novembre, a Sasseta nel comune di Vernio. Tutto è avvenuto lungo una strada privata che porta alla casa del conducente, 80 anni. Per causa non ancora chiare l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada in un tratto scosceso. Dopo aver attraversato la boscaglia per molti metri l'auto si è ribaltata ed è finita in mezzo al fiume. Fortunatamente l'acqua non era alta ma forte è stata la preoccupazione per le condizioni dell'anziano visto il ribaltamento del mezzo. Il figlio, che si trovava nelle vicinanze, ha quindi chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vernio e i vigili del fuoco di Prato e del Distaccamento di Montemurlo. Per liberare l'anziano dall'abitacolo e portarlo a riva in sicurezza è stato necessario l'intervento di una squadra Saf, speleo alpino fluviale. Una volta a terra, l'anziano è stato consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Le sue condizioni sono apparse buone nonostante tutto ed è sempre rimasto cosciente. È stato comunque accompagnato al Santo Stefano in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono state piuttosto lunghe e si sono concluse in tarda notte. L'auto è ancora lì in mezzo al fiume. Recuperarla non sarà facile dato che le strade di accesso sono piuttosto strette.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus