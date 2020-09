06.09.2020 h 20:58 commenti

Cade nel bosco e si ferisce ad una caviglia, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco

La donna era insieme ad alcuni amici e si trovava nella zona di Gavigno alle cascate del Cigno bianco quando è scivolata in un dirupo

E' stata recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo una escursionista fiorentina di 72 anni che, nel pomeriggio di oggi 6 settembre, si era fatta male mentre era nel bosco vicino alle cascate del Cigno Bianco, nella zona di Gavigno. La donna era insieme ad un gruppo di amici quando è caduta in un dirupo procurandosi una brutta distorsione alla caviglia che le impediva di proseguire il cammino. Gli amici hanno quindi dato l'allarme e, poco prima delle 16, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio, mentre i vigili del fuoco hanno fatto intervenire una squadra con la speciale barella toboga. Una volta raggiunta la donna, questa è stata trasportata a piedi lungo il sentiero fino al punto dove era riuscita ad arrivare l'ambulanza, che l'ha poi portata in ospedale per le cure del caso.