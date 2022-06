14.06.2022 h 14:41 commenti

Cade nel Bisenzio dopo essersi sentito male, recuperato e salvato dai vigili del fuoco

E' successo intorno alle 12.30 all'altezza del ponte della Passerella. Una volta recuperato dalle acque, l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale da un'ambulanza del 118

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere un uomo che, intorno alle 12.30 di oggi 14 giugno, è caduto nel Bisenzio all'altezza del ponte della Passerella. L'uomo è un 53enne ed è stato messo in sicurezza dal personale specialistico di soccorso fluviale dei vigili del fuoco per poi essere affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in codice giallo al Santo Stefano per accertamenti. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe avuto un malore che lo ha fatto cadere in acqua. Per fortuna alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente dato l'allarme facendo intervenire i soccorsi.