04.04.2023 h 16:57 commenti

Cade mentre tinteggia il terrazzo della sua casa, muore un 65enne

La tragedia in via Traversa Pistoiese nel pomeriggio. L'uomo ha fatto un volo di circa 8 metri per poi finire nel giardino dei vicini

E' morto cadendo da un'altezza di circa 8 metri, mentre stava facendo dei lavoretti nella sua abitazione in via Traversa Pistoiese a Vergaio. E' successo nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, e la vittima è un uomo di 65 anni, Lorenzo Grassi. Inutili, purtroppo, i soccorsi con il 118 che ha inviato l'ambulanza della Croce d'Oro, quella della Misericordia e l'automedica. Fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato vicino al Parco Prato. E' stato un mezzo per il trasporto sociale della Pubblica Assistenza che si è trovato nei paraggi, a portare i sanitari del Pegaso sul luoo dell'incidente. Nonostante i disperati tentativi di rianimare l'uomo, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Sul posto anche la polizia municipale, che ha dovuto anche regolare la viabilità sulla strada in modo da consentire i soccorsi. Pur esendo un incidente domestico è stata attivta anche l'Asl con gli ispettori per la sicurezza sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava tinteggiando il terrazzo quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel giardino dei vicini, facendo un volo di circa 8 metri. Da capire se la caduta sia stata provocata da un malore. Il magistrato di turno è stato informato.

Edizioni locali collegate: Prato

