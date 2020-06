22.06.2020 h 08:46 commenti

Cade mentre si allena con la moto da cross: bambino di 10 anni trasportato al Meyer da Pegaso

L'incidente è successo nel primo pomeriggio di ieri in una pista da motocross nel comune di Cavriglia, nel Valdarno aretino

Un bambino di 10 anni, residente a Montemurlo, è rimasto ferito in maniera seria dopo una brutta caduta dalla moto da cross. E' successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, in una pista da motocross nel comune di Cavriglia, nel Valdarno aretino. Il piccolo è caduto rovinosamente, procurandosi una serie di contusioni e la frattura di un braccio. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sia l’ambulanza che l’automedica. I sanitari, dopo aver stabilizzato il bambino, hanno poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per trasferire lo sfortunato baby-centauro al Meyer di Firenze. Il bambino non è in pericolo.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

