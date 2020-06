24.06.2020 h 10:25 commenti

Cade in una scarpata, salvato dopo due giorni dall'intervento di vigili del fuoco e 118

Disavventura per un uomo di 75 anni che è rimasto immobilizzato da lunedì nella boscaglia non lontano dalla Villa del Barone. E' stato trasferito in codice rosso in ospedale

I soccorsi all'uomo

E' rimasto per due giorni da solo in una scarpata lungo via Albiano a Montemurlo, dove era caduto senza riuscire più a risalire. Solo stamani, 24 giugno, dopo l'allarme dato al 118 da un parente, che aveva sentito i lamenti dell'uomo, è stato soccorso, grazie all'intervento coordinato di vigili del fuoco e sanitari, intervenuti con le ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Croce d'Oro.

L'uomo, un 75enne, è stato stabilizzato e poi riportato su dalla scarpata. E' stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per fortuna non è stato necessario l'intervento dal cielo. Il paziente è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Secondo quanto emerso l'anziano sarebbe caduto lunedì, mentre si trovava non lontano dalla Villa del Barone, sopra il borgo di Bagnolo. Secondo quanto ha raccontato ai soccorritori stava tagliando della legna in un bosco di sua proprietà, quando era caduto, senza riuscire né a dare l'allarme né a muoversi. Visto che viveva da solo, nessuno si era preoccupato per la sua assenza. Solo stamani verso le 8 un parente si è recato in un bosco vicino e, dopo aver visto l'auto del congiunto, ne ha sentito i lamenti. E' stato così dato l'allarme, consentendo ai soccorritori di intervenire in tempo per salvare l'anziano.

