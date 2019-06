08.06.2019 h 16:08 commenti

Cade in una scarpata durante la gita in bici, bambino di 7 anni portato al Meyer dal Pegaso

L'incidente è successo questa mattina vicino a Bacchereto. Il piccolo faceva parte di una comitiva e sono stati gli accompagnatori a dare l'allarme. L'elisoccorso è atterrato nel Parco museo Quinto Martini

E' intervenuto l'elicottero Pegaso, questa mattina 8 giugno, per soccorrere un bambino di 7 anni rimasto coinvolto in una rovinosa caduta mentre era in gita con una comitiva dalle parti di Bacchereto. Il piccolo, che è della provincia di Pistoia, è finito in una scarpata in via Fontemorana, poco dopo le 11.30 di stamani. Immediatamente soccorso dagli accompagnatori della gita, è stato poi preso in cura dai soccorritori del 118, i quali, visto che il bambino lamentava forti dolori alle gambe e al torace, hanno chiesto l'intervento di Pegaso. L'elicottero è stato fatto atterrare nel Parco museo Quinto Martini, dove il piccolo è stato nel frattempo portato in ambulanza. Da lì, poi, il trasferimento al Meyer. Per fortuna le condizioni del bambino, ricoverato in codice giallo, non sono gravi.

