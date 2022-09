15.09.2022 h 16:57 commenti

Cade giù dal palazzo e viene travolto da un'auto, tragedia in via Flaminio Rai

La vittima è un uomo di 51 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce d'Oro e i vigili del fuoco. Le indagini sono fatte dalla polizia municipale

Tragedia in via Flaminio Rai nel primo pomeriggio di oggi 15 settembre. Un uomo italiano di 51 anni è morto dopo essere caduto dal suo appartamento al terzo piano. Il corpo, finito sulla rampa dei garage condominiali, per una terribile fatalità è stato poi investito da un condomino che stava rientrando. E' successo intorno alle 15.30 e sul posto il 118 ha subito inviato un'ambulanza della Croce d'Oro. Purtroppo però per la vittima non c'è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha avvertito il magistrato di turno. Secondo una prima ricostruzione, la caduta dell'uomo potrebbe essere stato un gesto volontario. In casa sarebbero stati trovati dei biglietti d'addio.

Edizioni locali collegate: Prato

