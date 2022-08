31.07.2022 h 09:18 commenti

Cade e si ferisce mentre cammina su un sentiero: escursionista soccorsa nella notte

La donna era all'altezza di Schignano quando si è fatta male. Intervenuti i vigili del fuoco, anche con il personale Saf, e il Soccorso alpino. L'allarme dato dagli amici della ferita

Una escursionista di 46 anni è stata soccorsa, nella tarda serata di ieri 30 luglio, dall'intervento congiunto dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino, dopo essere rimasta vittima di un infortunio mentre percorreva il sentiero Cai numero 10 all'altezza di Schignano. La donna, insieme ad un gruppo di amici, stava rientrando verso la Collina di Prato quando si è fatta male. A causa delle lesioni non era più in grado di camminare e così gli amici hanno chiesto aiuto al 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e il personale Saf, specializzato in questo tipo di interventi. Con loro anche i volontari del Soccorso Alpino. L'escursionista è stata quindi assicurata ad una barella toboga e con quella portata a spalla fino al punto dove era l'ambulanza, che l'ha poi trasferita al pronto soccorso del Santo Stefano per le cure del caso.

