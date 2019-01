18.01.2019 h 15:06 commenti

Cade e sbatte la testa mentre è a lavoro in una tintoria, interviene l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto stamani in una ditta a conduzione cinese. Il trauma cranico è risultato meno grave di quanto valutato inizialmente

E' stato necessario chiamare l'elisoccorso Pegaso per soccorrere un operaio cinese di 36 anni caduto all'interno di una tintoria di via del Molinuzzo. In realtà le ferite riportate dall'uomo alla testa sono risultate meno gravi di quanto apparso in un primo momento e il codice di priorità assegnato all'intervento è stato il verde.

L'infortunio è avvenuto poco prima delle 12 di oggi, venerdì 18 gennaio. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118, i vigili del fuoco e i tecnci del dipartimento di prevenzione che stanno cercando di ricostruire la dinamica.