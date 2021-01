Gravissimo infortunio sul lavoro stamani, 8 gennaio, a Santa Lucia. La vittima è un operaio di 35 anni, di origine albanese, che stava sostituendo le persiane in un'abitazione privata in via Bino Binazzi, quando è caduto a terra, facendo un volo di almeno quattro metri.Secondo le prime informazioni l'uomo, dipendente di una ditta di infissi, era sopra un trabatello quando è caduto, picchiando forte la schiena e con la persiana che stava montando che poi gli è caduta addosso. L'incidente è avvenuto intornio alle 9.30.Immediato l'allarme, con il 118 che ha inviato i soccorsi. Il medico dell'ambulanza, viste le gravi condizioni dell'uomo, ha fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso, che ha trasferito l'infortunato in codice rosso al Cto di Firenze. Nella caduta l'uomo ha riportato un brutto trauma cranico oltre ad altre lesioni. Sul posto sono poi intervenuti gli ispettori dell'Asl, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle normative di sicurezza.