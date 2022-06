19.06.2022 h 20:03 commenti

Cade durante la gara di enduro, gravissimo motociclista pratese di 24 anni

Il giovane era impegnato in un percorso in provincia di Cesena quando è stato sbalzato dal mezzo e ha riportato un importante trauma spinale. E' stato trasferito con l'elisoccorso in ospedale con il codice di massima gravità

Un motociclista pratese di 24 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto oggi 19 giugno durante una gara di Enduro in provincia di Cesena, lseconda prova del Torneo Italia Uisp. Il giovane è stato soccorso in condizioni molto gravi per un trauma spinale e poi trasferito in Elisoccorso e in codice tre, ossia di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena.

L'incidente è successo intorno alle 14 nella zona di via Pian di Sotto a Quarto di Sarsina, nel Cesenate, quando il giovane pilota, residente a Prato, è stato sbalzato dalla sua moto, per cause ancora da accertare, ed è caduto riportando un importante trauma spinale. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, la squadra del Soccorso alpino della stazione Monte Falco, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas. Dopo la valutazione sanitaria fatta dall'anestesista, il 24enne è stato recuperato, con il verricello, e trasportato all'ospedale di Cesena in codice di massima gravità.