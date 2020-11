08.11.2020 h 13:48 commenti

Cade dopo il malore in un terreno di Luciana: soccorso da Pegaso e portato a Careggi

La vittima è un uomo di 68 anni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperarlo e trasportarlo prima fino all'ambulanza e poi nel punto dove era atterrato l'elisoccorso

Complessa operazione di soccorso, questa mattina 8 novembre intorno alle 10, in località Luciana, nel comune di Vernio per una persona caduta in un terreno agricolo. Sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia il personale del 118 ed è stato poi fatto atterrare l'elisoccorso Pegaso per trasferire il ferito, un uomo di 68 anni, a Careggi. Le condizioni dell'uomo, portato in codice rosso, sono gravi.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore che l'ha fatto cadere all'interno del terreno. I vigili del fuoco lo hanno recuperato, poi il 68enne è stato trasportato prima all'ambulanza della Misericordia di Vernio e successivamente trasferito sull'elicottero che era atterrato in un campo poco distante.