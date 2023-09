28.09.2023 h 12:57 commenti

Cade dallo scooter e batte la testa, grave un 54enne

L'incidente in viale Galilei, l'uomo ha urtato il cordolo dello spartitraffico, nella caduta ha battuto la testa. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto la Municipale per i rilievi, non sono coinvolti altri mezzi

Grave incidente stradale questa mattina 28 settembre in viale Galilei: un 54enne è stato trasportato in codice rosso all' ospedale di Careggi in seguito alla caduta dal suo scooter.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e la Municipale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che viaggiava in direzione Santa Lucia, ha urtato il cordolo dello spartitraffico che si trova dopo la rotonda con ponte Datini e quindi ha perso il controllo del mezzo. Durante la caduta ha picchiato la testa, ma è sempre rimasto cosciente.

Per fortuna al momento dell'impatto in viale Galilei il traffico era insolitamente scarso pertanto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Ancora da accertare la causa dell'incidente che potrebbe essere la distrazione, visto che il cordolo è ben visibile.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus