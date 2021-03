17.03.2021 h 20:22 commenti

Cade dalle scale, bimbo di 9 anni trasportato dal Pegaso in codice rosso al Meyer

E' successo a Vaiano nel tardo pomeriggio di oggi, il piccolo nella caduta ha riportato un trauma facciale e la rottura di un braccio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 della Misericordia, l'elisoccorso è atterrato al campo sportivo

Graveincidente domestico, nel tardo pomeriggio di oggi 17 marzo a Vaiano, un bambino di 9 anni è cascato dalle scale di casa procurandosi un trauma facciale e la rottura di un braccio.Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo che ha subito allertato l'elisoccorso per attivare il trasferimento del ferito, in codice rosso, all'ospedale pediatrico Meyer.Pegaso è atterrato al campo sportivo di Vaiano, sul posto anche i carabinieri di Vaiano e la Municipale per regolamentare il traffico.