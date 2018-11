28.11.2018 h 16:37 commenti

Cade dalla scala mentre lavora in un giardino: grave un uomo di 75 anni

E' successo nel primo pomeriggio a Poggio a Caiano. L'anziano soccorso in codice rosso con un brutto trauma cranico

Un 75enne è rimasto gravemente ferito, nel primo pomeriggio di oggi 28 novembre, cadendo da una scala mentre stava lavorando in un giardino di via Vivaldi a Poggio a Caiano. E' successo intorno alle 14 e l'uomo è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico ed è considerato in gravi condizioni.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno facendo accertamenti sulla dinamica della caduta. In via Vivaldi sono poi arrivati anche gli ispettori dell'Asl. L'anziano abita in paese e sarebbe conosciuto per i suoi lavori di giardinaggio. La caduta dalla scala potrebbe essere stata provocata da un malore.