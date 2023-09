21.09.2023 h 16:44 commenti

Cade dalla mountain bike nei boschi di Schignano, ferito un 29enne

L'uomo ha perso il controllo della bici ed è caduto in una scarpata. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo che ha prestato i primi soccorsi

Brutta avventura, questo pomeriggio 21 settembre, per un ciclista di 29 anni che si trovava nei boschi di Schignano. Mentre percorreva un sentiero accidentato ha perso il controllo della sua mountain bike cadendo in una scarpata. Immediatamente ha inviato la sua posizione al 118 che ha allertato anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino, visto la difficoltà per l'ambulanza di raggiungere il ferito. La squadra è però rientrata in sede perchè il ciclista è riuscito a raggiungere da solo la radura dove nel frattempo era arrivata un'ambulanza della Misericordia di Vaiano. E' stato l'infermiere a bordo a prestare i primi soccorsi, l'uomo è stato poi trasportato al Santo Stefano per un trauma alla spalla sinistra e per medicare le numerose escoriazioni che si è procurato nella caduta.