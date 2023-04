15.04.2023 h 16:53 commenti

Cade dalla mountain bike e si frattura il bacino: mobilitato anche Pegaso

L'incidente è accaduto in zona Le Sacca. L'uomo era in compagnia della moglie che ha immediatamente allertato i soccorsi

Brutta caduta per un ciclista che ha perso il controllo della mountain bike ed è caduto in un fosso. E' successo nel primo pomeriggio di oggi 15 aprile in località Le Sacca.

Il sessantenne, in compagnia della moglie, stava scendendo lungo un sentiero sterrato, la donna ha immediatamente chiamato il 118, è intervenuto anche il Pegaso.

Un'ambulanza ha raggiunto i due coniugi per poi trasportare il ferito, che ha riportato la frattura del bacino, al campo di rugby di viale Galilei dove è atterrato l'elisoccorso.Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale.







