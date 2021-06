10.06.2021 h 10:37 commenti

Cade dalla moto mentre percorre la declassata: motociclista soccorso in codice rosso

L'incidente è successo ieri sera all'altezza dello svincolo che porta alla Maison du Monde e al Parco Prato. Il centauro è un 52enne che ha riportato una frattura alla gamba e altre lesioni

Un motociclista pratese di 52 anni è rimasto ferito in maniera seria in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera, 9 giugno, sulla declassata, all'altezza dello svincolo che porta alla Maison du Monde e al Parco Prato. L'uomo, secondo quanto accertato dalla polizia municipale, stava percorrendo la strada in direzione centro città quando ha perso il controllo della moto ed è finito a terra. Nella rovinosa caduta ha riportato una serie di lesioni, la più grave delle quali la frattura del malleolo. Immediatamente soccorso dal 118, è stato portato al Santo Stefano in codice rosso per le cure del caso. Dai primi accertamenti sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto. Restano da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo al 52enne.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus