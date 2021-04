19.04.2021 h 10:23 commenti

Cade dalla finestra e fa un volo di tre metri: 34enne soccorsa in codice rosso

L'incidente è successo intorno a mezzanotte a Poggio a Caiano. La donna era a casa di amici. Sul posto anche i carabinieri oltre all'ambulanza del 118

Ha fatto un volo di tre metri cadendo dalla finestra di un'abitazione di Poggio a Caiano, dove era ospite a casa di amici. E' successo intorno a mezzanotte di oggi 19 aprile e la donna, una 34enne, è stata soccorsa in codice rosso da un'ambulanza del 118 e trasportata d'urgenza al Santo Stefano. Per fortuna la donna è sempre rimasta cosciente e non è considerata in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici della ferita. Secondo la prima ricostruzione, la 34enne era appoggiata al davanzale della finestra e stava parlando con gli amici quando ha perso l'equilibrio ed è caduta giù. Si tratterebbe, quindi, di un incidente domestico.