17.06.2019 h 08:47 commenti

Cade dalla bicicletta nella notte, giovane soccorso in codice rosso. Indagini sull'incidente

E' successo poco prima di mezzanotte in via Pietro Colletta. Il ferito ha 29 anni ed è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso. La Municipale ha acquisito le immagini delle videocamere per accertare il coinvolgimento eventuale di un'auto

E' caduto dalla bicicletta ed è rimasto a terra gravemente ferito, al punto che il 118 lo ha soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza all'ospedale Santo Stefano. La vittima è un giovane peruviano di 29 anni, che ieri sera, domenica 16 giugno, stava transitando in via Pietro Colletta alla Pietà. L'incidente è successo poco prima di mezzanotte e ancora non è chiara la dinamica. La polizia municipale, intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, sta acquisendo tutti gli elementi, comprese le immagini di alcune videocamere, per ricostruire l'accaduto. In particolare, gli agenti stanno vagliando il possibile ruolo avuto da un'auto che potrebbe essere coinvolta nella brutta caduta del giovane peruviano. Da accertare se ci sia stato un urto o se il ciclista abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della bici.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus