Cade dalla bicicletta e si ferisce: soccorso in codice rosso un anziano

L'incidente è successo all'alba di stamani in via Longobarda a Iolo. Sul posto la polizia municipale per ricostruire l'accaduto, al momento sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi

Un anziano di 88 anni è stato soccorso in codice rosso, all'alba di stamani 8 luglio, in via Longobarda a Iolo, dopo essere caduto dalla sua bicicletta. E' successo alle 6 e il ferito è stato trasporatto d'urgenza al Santoo Stefano con l'ambulanza. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri. Dai primi accertamenti sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. L'anziano avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della bici e cadendo rovinosamente a terra.

Edizioni locali collegate: Prato

