Cade dalla bici in un sentiero a Rio Buti e non riesce a ripartire, impegnativo intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 chiamato dagli amici del ciclista. Il gruppo stava tornando da un giro in Calvana

È caduto e non è più riuscito a ripartire in sella alla bicicletta. Il ciclista è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo e da quelli del Saf, il servizio speleo alpino fluviale. È successo nella serata di oggi, lunedi 25 maggio, nella zona di Rio Buti. L’uomo era in compagnia di alcuni amici quando si è infortunato e non è stato in grado di riprendere la strada verso casa dopo un giro in Calvana. Quando il gruppo si è reso conto delle difficoltà è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Il 118, anche in considerazione della zona impervia, ha avvisato i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungere il ciclista, lungo un sentiero a ridosso del corso d’acqua. L’uomo è stato caricato su una barella, immobilizzato e portato fino ai mezzi di soccorso. Da qui il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

