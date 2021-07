07.07.2021 h 19:24 commenti

Cade dal tetto di un capannone a Usella: soccorso con il Pegaso, è grave

L'infortunio sul lavoro è successo nel pomeriggio nella zona industriale della frazione di Cantagallo

Grave infortunio sul lavoro, verso le 17 del pomeriggio di oggi 7 luglio, nella zona industriale di Usella, nel comune di Cantagallo. La vittima è un uomo di nazionalità cinese di 47 anni che è caduto dal tetto di un capannone che si trova in via Terrarossa. Il 118 ha inviato subito un'ambulanza della Misericordia di Vaiano in codice rosso. I sanitari hanno fatto poi intervenire l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato nel campo sportivo della frazione valbisentina. L'infortunato è stato quindi trasferito a Careggi. E' in gravi condizioni. Sul posto dell'incidente si sono recati i carabinieri, la polizia municipale e gli ispettori dell'Asl che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'infortunio e valutare il rispetto delle misure di sicurezza. Compito reso difficile dal fatto che i testimoni del fatto sono tutti cinesi e hanno difficoltà nel capire l'italiano.

