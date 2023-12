E' stato portato d'urgenza a Careggi in codice rosso dopo essere caduto dal tetto di un capannone nella zona artigianale di via del Granaio a Poggio a Caiano. La vittima è un 50enne di nazionalità cinese, dipendente di un pronto moda, e l'incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri mattina, 26 dicembre. Sul posto, oltre al 118 che ha attivato anche l'elisoccorso Pegaso, sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell'Asl che dovranno ora accertare la dinamica dell'infortunio e capire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul tetto del capannone per mettere una copertura provvisoria ed è precipitato a terra facendo un volo di circa 5 metri e riportando un grave trauma cranico per il quale i sanitari di Careggi si sono riservati la prognosi ricoverandolo in terapia subintensiva.