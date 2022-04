28.04.2022 h 12:03 commenti

Cade dal primo piano mentre pulisce i vetri ma atterra su una siepe che le salva la vita

E' successo questa mattina a Montemurlo. In un primo momento è stato attivato anche l'elisoccorso, poi annullato. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri

E' stata una siepe alta a salvare una donna di 63 anni che questa mattina, 28 aprile, è caduta dal primo piano della sua abitazione in via Loi a Montemurlo dopo essersi sporta per pulire i vetri della finestra. L'allarme alla centrale 118 è scattato attorno alle 11. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, poi annullato perché le condizioni della donna sono apparse meno gravi di quanto pensato in un primo momento. La siepe, più alta della cancellata vicina, ha ammortizzato la caduta ed evitato che la donna ci finisse sopra. La 63enne è stata quindi accompagnata in codice giallo al Santo Stefano. Una venticinquenne presente al momento dell'incidente ha accusato un malore ma è stato sufficiente medicarla sul posto. Presenti alle operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

