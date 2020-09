04.09.2020 h 19:07 commenti

Cade dal monopattino elettrico forse vittima di un malore. 60enne soccorso in codice rosso

E' successo nel pomeriggio sulla ciclabile che costeggia il Bisenzio lungo viale Marconi. L'allarme dato da una donna che ha visto l'uomo riverso a terra con accanto il mezzo

E' caduto dal monopattino elettrico mentre stava percorrendo la pista ciclabile lungo il Bisenzio che costeggia viale Marconi, probabilmente vittima di un malore. Si tratta di un uomo di 60 anni che, poco prima delle 17.30 di oggi, 4 settembre, è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 per essere poi trasferito d'urgenza in ospedale. E' stata una donna che camminava sulla ciclabile a dare l'allarme: era stata da poco sorpassata dall'uomo quando lo ha visto riverso a terra. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per compiere gli accertamenti del caso. Tutto lascia pensare che l'uomo sia stato colto da malore e, in seguito a quello, abbia perso il controllo del mezzo. Di sicuro non risultano coinvolte altre persone.

