25.10.2019 h 13:49 commenti

Cade dal balcone di casa, anziano muore sul colpo

Aveva 84 anni ed era vedovo da molti anni. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio

Si sarebbe lasciato cadere nel vuoto dal balcone di casa. Vittima un uomo di 84 anni. È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 ottobre, in via Carlesi. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme. Sul posto l’ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri. L’anziano è morto sul colpo.

Il medico del 118 ha chiesto l’autopsia ma al momento non sarebbero emersi particolari riconducibili ad una ipotesi diversa da quella del suicidio. Del caso si occupa il sostituto Laura Canovai. L’ottantaquattrenne viveva da solo da diversi anni dopo essere rimasto vedovo.