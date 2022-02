15.02.2022 h 18:28 commenti

Cade da un carrello elevatore: grave operaio di 56 anni, soccorso dall'elicottero Pegaso

L'infortunio è accaduto in via Chemnitz durante i lavori di costruzione di un capannone. Il ferito è stato portato in codice rosso a Careggi

Grave infortunio sul lavoro al Macrolotto Due. Un operaio edile italiano 56enne è caduto dall'alto mentre stava lavorando a un capannone, facendo un terribile volo di almeno tre o quattro metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il 118 ha prima inviato un'ambulanza della Croce d'Oro e poi fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito l'infortunato a Careggi in codice rosso. L'uomo ha riportato un grave trauma toracico.

L'infortunio è accaduto in via Chemnitz poco dopo le 16.30 di oggi, 15 febbraio. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell'Asl che hanno subito iniziato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente e, soprattutto, verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe caduto da un carrello elevatore durante i lavori di realizzazione di un nuovo capannone.

Per garantire l'atterraggio in sicurezza del Pegaso, sono arrivate in via Chemnitz anche le pattuglie della polizia municipale.