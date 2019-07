23.07.2019 h 12:00 commenti

Cade da quattro metri mentre monta una tenda: gravissimo artigiano di 58 anni

L'uomo stava lavorando con il figlio all'esterno di un'abitazione in via Braille quando ha perso l'equilibrio ed è volato giù. Soccorso in codice rosso dal 118. Sul posto gli ispettori dell'Asl

Un artigiano di 58 anni è rimasto gravemente ferito, poco dopo le 9 di stamani, cadendo da circa 4 metri mentre stava montando una tenda esterna ad un'abitazione in via Braille. Secondo quanto accertato dal personale dell'Asl, intervenuto sul posto insieme alla polizia, l'uomo, titolare della ditta incaricata del montaggio della tenda, stava lavorando con il figlio quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Immediato l'allarme dato al 118, che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Lo sfortunato artigiano è stato immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti ed esami del caso. Nel corso della mattinata il 58enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa di alcune lesioni interne. Saranno ora gli ispettori dell'Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area pratese ad accertare eventuali mancanze nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus