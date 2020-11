25.11.2020 h 17:39 commenti

Cade da impalcatura mentre esegue alcuni lavori al tetto di un pronto moda, grave operaio sessantenne

E' successo alle 12 di oggi in via Trentino Alto Adige al Macrolotto di Iolo. Sul posto il 118 e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 25 novembre, in via Trentino Alto Adige nel cuore del Macrolotto di Iolo. Un operaio edile di 60 anni è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava su un'impalcatura per effettuare dei lavori alla copertura di un pronto moda gestito da cinesi. L'incidente è avvenuto attorno alle 12.

Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Sono sopraggiunti anche i tecnici Asl del dipartimento di prevenzione per accertare la dinamica dei fatti ed evidenziare eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella parte esterna della ditta sono in corso dei lavori sul tetto come dimostra la presenza dell'impalcatura al lato della tettoia sull'ingresso e della scala subito sopra. Qualcosa, nella discesa o nella salita dalla copertura, non è andato come avrebbe dovuto e l'uomo ha perso l'equilibrio cadendo a terra.

