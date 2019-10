27.10.2019 h 15:23 commenti

Cade con la mountain bike nell'area protetta di Pietramarina, 13enne soccorso con l'elicottero

L'incidente è avvenuto questa mattina. Nella caduta il ragazzo ha riportato un trauma facciale. Allertato anche il Soccorso Alpino per il recupero in un'area non facile da raggiungere

Brutta caduta dalla mountain bike per un ragazzo di 13 anni che stamani, domenica 27 ottobre, è rimasto ferito mentre percorreva una strada forestale all'interno dell'area protetta di Pietramarina, nel comune di Carmignano. Il ragazzo, cadendo, ha riportato un brutto trauma facciale. Immediato l'allarme dato dalle persone che si trovavano con lui. Il 118 ha subito inviato l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Poggio a Caiano. E' stato poi allertato il Soccorso Alpino che ha messo in moto una squadra per raggiungere il posto dove si trovava l'infortunato. Nel frattempo, però, l'elisoccorso Pegaso è riuscito ad effettuare l'intervento, recuperando il ragazzo che era stato stabilizzato dai soccorritori della Misericordia e trasportto a piedi fino al ristorante il Pinone. Il ragazzo è stato quindi trasferito in volo a Careggi, dove è stato ricoverato in codice giallo.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus