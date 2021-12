30.12.2021 h 12:41 commenti

Cade con la bici dalla pista ciclabile a Mezzana e finisce nel Bisenzio

Per recuperare l'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf che poi lo hanno affidato ai sanitari del 118. Per fortuna nella caduta non ha riportato gravi conseguenze

Brutta disavventura per un 85enne che stamani, 30 dicembre, è caduto nel Bisenzio dalla pista ciclabile, dopo aver perso il controllo della sua bicicletta. E' successo nel tratto di Mezzana, praticamente sotto il ponte Lama. Per fortuna l'anziano indossava il caschetto protettivo e questo ha attutito il colpo alla testa. L'allarme è stato dato da un passante, che ha assistito alla scena. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d’oro e sono intervenuti anche i vigili del fuoco del reparto Saf, che hanno recuperato l'uomo dall'acqua e lo hanno messo al sicuro affidandolo poi ai sanitari che l'hanno trasportato in ospedale con codice giallo. Fortunatamente nella caduta l'anziano ha riportato solo qualche contusione non grave oltre a un comprensibile spavento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus