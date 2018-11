14.11.2018 h 17:25 commenti

Cadavere trovato in una zona impervia sul Monteferrato, la tragica scoperta fatta da un escursionista

L'allarme nel pomeriggio di oggi. Sul posto la polizia con i vigili del fuoco, la Misericordia e i volontari del Csn di Galceti. Potrebbe trattarsi di un 55enne scomparso da aprile

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 14 novembre, sul Monteferrato, in un bosco sopra le ville di Bagnolo. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai vigili del fuoco con gli specialisti Saf, al 118 con la Misericordia e ai volontari del Csn di Galceti. Potrebbe trattarsi dei resti di un uomo di 55 anni, Antonio Russo, che abitava nella zona di via Montalese e del quale non si hanno più notizie dallo scorso aprile ( LEGGI ). I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e oggi avrebbero fornito elementi utili all'identificazione.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando un escursionista ha fatto la tragica scoperta mentre stava camminando nel bosco. I resti erano in un punto particolarmente impervio e si troverebbero lì da molto tempo. L'operazione di recupero della salma è stata particolarmente complessa. I soccorritori hanno proseguito per un po' a bordo delle Jeep ma poi sono dovuti andare avanti a piedi.

Al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause della morte. La polizia si sta occupando delle indagini ed è stato avvertito il magistrato di turno che probabilmente disporrà l'autopsia. Una volta rimossi i resti, sono stati portati via dai servizi funebri della Misericordia.