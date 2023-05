10.05.2023 h 11:54 commenti

Cadavere trovato in uno stabile abbandonato a San Paolo: c'è un fermo per omicidio

La vittima risultava scomparsa da tre settimane e la ex moglie si era rivolta anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?". Fermato un connazionale che lo avrebbe ucciso al termine di una lite

La Procura di Prato ha posto in stato di fermo un cinquantenne di origine marocchina, clandestino, ritenuto responsabile dell'omicidio del suo connazionale, Said Jaador, scomparso il 18 aprile. La ex moglie ne aveva denunciato la scomparsa tre giorni dopo e aveva anche partecipato alla trasmissione di Rai Tre “Chi l'ha visto?” per tentare di rintracciarlo.

A seguito delle attività investigative, il corpo dell'uomo è stato trovato ieri mattina, 9 maggio, dalla polizia in uno stabile abbandonato a San Paolo, a 100 metri dalla dimora occasionale della vittima e del fermato. I due infatti, erano temporaneamente coinquilini e secondo le indagini l'omicidio sarebbe arrivato al termine di una lite. Il corpo di Said era nudo, in avanzato stato di decomposizione, in parte bruciato, con ferite lacero contuse. A dare certezza della sua identità sono stati i tatuaggi, oltre all'età e alla corporatura.

Il fermato è ora rinchiuso alla Dogaia. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Prato, partite subito dopo la denuncia di scomparsa, sono stati raccolti a suo carico gravi indizi. L'uomo ha inoltre svariati precedenti penali e di polizia per droga, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata, lesioni, percosse, danneggiamento e violazione della normativa in materia di immigrazione.

Pur risultando senza fissa dimora, negli ultimi tempi il cinquantenne viveva con Said Jaador che gli aveva subaffittato una stanza nel suo alloggio all'interno di un piccolo condominio alle porte del centro. Le indagini condotte fino a oggi inducono a ritenere che i due nordafricani abbiano avuto una violenta lite degenerata poi in omicidio. Il cinquantenne avrebbe poi portato il corpo di Jadoor nel vicino stabile abbandonato per poi bruciarlo. Operazione non riuscita completamente, cosa che ha permesso agli inquirenti di individuarlo.



