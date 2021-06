11.06.2021 h 08:14 commenti

Cadavere trovato all'interno di un boschetto in via del Molinuzzo

La terribile scoperta fatta stamani: il corpo è in avanzato stato di decomposizione e sarebbe stato trovato impiccato al ramo di un albero. Sul posto la polizia che sta svolgendo le indagini

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato, stamani 11 giugno, all'interno di un boschetto in via del Molinuzzo al Macrolotto Uno. A fare la tragica scoperta è stato un cittadino pakistano che era entrato nella fitta vegetazione per nascondere la sua bici e si è trovato davanti al terribile spettacolo. Sul posto è subito intervenuta la polizia con alcune Volanti, mentre il 118 ha inviato un mezzo della Croce d'Oro. Secondo quanto appreso, il corpo sarebbe stato appeso al ramo di un albero, impiccato. A terra sarebbe stato trovato un coltello in mezzo ad altri rifiuti e quindi, almeno secondo gli investigatori, potrebbe non essere collegato al rinvenimento del corpo.

In via del Molinuzzo è arrivato anche il medico legale Begliuomini ed è atteso il magistrato di turno. Al momento non è stato nemmeno determinato con certezza il sesso della vittima, visto lo stato in cui si trova il corpo, anche se dovrebbe trattarsi di un maschio. La Scientifica effettuerà il prelievo del dna: le condizioni del corpo non rendono infatti possibile rilevare le impronte digitali.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile che, al momento, propende per l'ipotesi del suicidio. Sul cadavere non sono stati trovati documenti o altri elementi in grado di aiutare a risalire all'identità. Anche una prima verifica sulle persone scomparse denunciate in zona, non avrebbe fornito elementi utili.

Nella zona del rinvenimento si trovano numerosi capannoni di aziende cinesi, ma ci sono anche alcune abitazioni proprio al limitare del boschetto. Probabile che il cadavere si trovasse da giorni, forse da settimane, in quel punto.